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В Ираке подтвердили новые случаи коронавируса

Новости » В мире     25.02.2020 - 12:20
В Ираке подтвердили новые случаи коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Инфицировались 4 человека, ранее посещавшие Иран

В иракской провинции Киркук зафиксированы 4 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения и окружающей среды Ирака в Facebook.

Все случаи были диагностированы в провинции Киркук в иракской семье, которая ранее посещала Иран, где по меньшей мере 60 человек заболели коронавирусом. Сообщается, что семья сейчас находится на карантине.

بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة تؤكد وزارة الصحة والبيئة العراقية تشخيص 4 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة...

Опубліковано ‎وزارة الصحة العراقيةВівторок, 25 лютого 2020 р.

Напомним, ранее в Ираке сообщили о первых случаях коронавируса в стране. Заболевший также посещал Иран.

По состоянию на вечер 24 февраля, коронавирусом в Иране заразились больше 60 человек. Еще как минимум 10 граждан погибли. Большинство случаев заражения произошли в городе Кум в 120 километрах от Тегерана.

Отметим, что ранее сообщалось о 50 жертвах коронавируса в Иране. Однако эти данные были опровергнуты представителем иранского министерства здравоохранения.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирус обнаружили в Кувейте, Бахрейне и Афганистане. В частности, Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном.

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