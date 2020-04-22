ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Индии: на карантин отправили 115 семей из дворца президента

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 12:19
Коронавирус в Индии: на карантин отправили 115 семей из дворца президента
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зараженный коронавирусом является членом семьи человека, который работает и живет в дворце

В Индии 115 семей отправили на карантин после того, как у одного из жителей президентского дворца подтвердили коронавирус. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, зараженный коронавирусом является членом семьи человека, который работает и живет в дворце. Сам же инфицированный контактировал с умершим, у которого зафиксировали заражение. Всю семью больного было отправлено на карантин.

Как отмечается, у других членов семьи и сотрудника секретариата президента Индии коронавирус не обнаружили.

В целом в Индии лабораторно подтверждено 20 178 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 976 человек вылечились, и еще 645 человек умерли.

Напомним, Индийское правительство предоставит Украине на безвозмездной основе партию в 30 тыс. таблеток гидроксихлорохину, который используют для лечения больных коронавирусом.

Кроме того, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек. Из них 171 850 случаев стали летальными, 659 615 пациентов выздоровели. Наибольшее количество инфицированных COVID-19 в США - 794 297.

В Британии от коронавируса могли умереть более 40 тыс. человек Минздрав сообщил о почти 500 новых случаях коронавируса в Украине: карта
Новости Украины ИндиясемьяКоронавирус
News
On Top