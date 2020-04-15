ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Индия предоставит Украине 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 19:51
Индия предоставит Украине 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19
Иллюстративное фото (flickr)

Лекарства доставят в Украину несмотря на запрет экспорта препарата в Индии

Индийское правительство предоставит Украине на безвозмездной основе партию в 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина, который используют для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, решение о поставке лекарств в Украину было принято уже после запрета экспорта препарата из Индии.

"Я хочу выразить искреннюю признательность индийскому правительству за помощью. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - заявил Кулеба.

После прибытия препарата, его передадут Министерству здравоохранения, которое распределит лекарство среди медицинских учреждений.

Ранее Минздрав включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом. Кроме того, в протокол были внесены также экспериментальные препараты "Фавипиравир" и "Плаквенил".

Отметим, что гидроксихлорохин чаще всего используют как противомалярийный препарат, его эффективность в лечении больных COVID-19 сейчас тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Еще в марте американский президент Дональд Трамп призвал вакцинировать гидроксихлорохином американцев, инфицированных коронавирусом.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 15 апреля В Минздраве предлагают создать систему противоэпидемической защиты
Новости Украины лекарстваИндиямедпрепаратыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь