В Британии от коронавируса могли умереть более 40 тыс. человек

Иллюстративное фото (flickr)

Число погибших от вируса британцев может быть намного больше официальных данных

Смертность от коронавируса в Британии может быть значительно выше, чем сообщается в официальных данных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Согласно анализу текущей статистики изданием Financial Times, коронавирус мог унести жизни по меньшей мере 41 тыс. британцев. Такая оценка смертности основана на данных, опубликованных накануне Управлением национальной статистики (ONS). Там сообщалось, что число погибших в Великобритании может быть на 41% выше, чем сообщалось изначально, из-за смертей за пределами больниц.

На данный момент в Британии официально подтверждено 17 тыс. 377 случаев смерти от коронавируса. Такие данные приводит Министерство здравоохранения страны. Отмечается, что эти цифры не учитывают случаи смерти в домах престарелых или в общинах.

Фото: сравнение различных методов измерения смертности от коронавируса в Англии (mirror.co.uk)

"Есть опасения, что правительство недооценивает реальную цифру из-за того, что не включает в свои ежедневные обновления данные о смертях, которые происходят не в больницах", - отмечает издание.

Напомним, ранее Управление национальной статистики Британии заявило, что официальная смертность от коронавируса в Англии и Уэльсе была занижена почти наполовину.

Также сообщалось, что в Британии растет ежедневное число смертельных случаев. Так, 21 апреля было зафиксировано 823 смерти вследствие COVID-19, что почти вдвое больше, чем 20 апреля.