Коронавірус в Індії: на карантин відправили 115 сімей з палацу президента

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Особа, яка захворіла на коронавірус є членом сім'ї особи, яка працює і живе в палаці

В Індії 115 сімей відправили на карантин після того, як у одного з мешканців президентського палацу підтвердили коронавірус. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, особа, яка захворіла на коронавірус є членом сім'ї особи, яка працює і живе в палаці. Сам же інфікований контактував з померлим, у якого зафіксували зараження. Всю родину хворого було відправлено до карантину.

Як зазначається, в інших членів родини та у працівника секретаріату президента Індії коронавірус не виявили.

Загалом в Індії лабораторно підтверджено 20 178 випадків зараження коронавірусом, з яких 3 976 людей вилікувались, та ще 645 осіб померли.

Нагадаємо, Індійський уряд надасть Україні на безоплатній основі партію у 30 тис. таблеток гідроксихлорохіну, який використовують для лікування хворих на коронавірус.

Крім того, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 2,5 мільйона чоловік. Із них 171 850 випадків стали летальними, 659 615 пацієнтів одужали. Найбільша кількість інфікованих COVID-19 у США - 794 297.