Корона не впаде. Зеленський готовий іти назустріч африканським країнам

Президент вважає, що Україні потрібно робити кроки назустріч до країн Африканського континенту.

Так, він зазначив, що до повномасштабної війни у України не було міцного кулаку партнерів. Зараз він є, проте там не вистачає Африканського континенту.

"Я дуже хотів би зробити конференцію. Я хотів би зробити зустріч - саміт країн Латинської Америки та України. І ви знаєте, як мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би", - сказав він.

Зеленський вважає, що зміг би донести важливість співпраці медіа та суспільству країн Африканського континенту.

"Корона не впаде, у мене її немає. Я готовий іти назустріч, наші дипломати ідуть назустріч. Ми готові пахати 24 на 7", - сказав він.

РБК-Україна наводить ключові заяви президента на прес-конференції.

Зазначимо, що на початку року МЗС України заявило про перезавантаження відносин з Африкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.