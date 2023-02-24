UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Корона не впаде. Зеленський готовий іти назустріч африканським країнам

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна прагне розвивати відносини з країнами Африканського континенту. Президент України Володимир Зеленський хоче організувати саміт країн Латинської Америки та України та особисто відвідати його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського.

Президент вважає, що Україні потрібно робити кроки назустріч до країн Африканського континенту.

Так, він зазначив, що до повномасштабної війни у України не було міцного кулаку партнерів. Зараз він є, проте там не вистачає Африканського континенту.

"Я дуже хотів би зробити конференцію. Я хотів би зробити зустріч - саміт країн Латинської Америки та України. І ви знаєте, як мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я поїхав би", - сказав він.

Зеленський вважає, що зміг би донести важливість співпраці медіа та суспільству країн Африканського континенту.

"Корона не впаде, у мене її немає. Я готовий іти назустріч, наші дипломати ідуть назустріч. Ми готові пахати 24 на 7", - сказав він.

РБК-Україна наводить ключові заяви президента на прес-конференції.

Зазначимо, що на початку року МЗС України заявило про перезавантаження відносин з Африкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАфрика