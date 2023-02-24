Корона не упадет. Зеленский готов идти навстречу африканским странам

Президент считает, что Украине нужно делать шаги навстречу странам Африканского континента.

Так, он отметил, что до полномасштабной войны у Украины не было крепкого кулака партнеров. Сейчас он есть, но там не хватает Африканского континента.

"Я бы очень хотел сделать конференцию. Я хотел бы сделать встречу - саммит стран Латинской Америки и Украины. И вы знаете, как мне сложно выезжать из государства, но специально на эту встречу я поехал бы", - сказал он.

Зеленский считает, что мог бы донести важность сотрудничества медиа и обществу стран Африканского континента.

"Корона не упадет, у меня ее нет. Я готов идти навстречу, наши дипломаты идут навстречу. Мы готовы пахать 24 на 7", - сказал он.

РБК-Украина приводит ключевые заявления президента на пресс-конференции.

Отметим, что в начале года МИД Украины заявил о перезагрузке отношений с Африкой.

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