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"Кернел" зупинив роботу всіх олійноекстракційних заводів через атаки РФ

20:46 12.11.2026 Чт
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aimg Сергій Новіков
"Кернел" зупинив роботу всіх олійноекстракційних заводів через атаки РФ "Кернел" зупинив роботу всіх олійноекстракційних заводів (фото: kernel.ua)
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Через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості "Кернел" зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Так, протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі і активи "Кернел".

"Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари", - зазначається у повідомленні.

Олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою.

Влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя працівників - саме тому ухвалено рішення про повну технологічну зупинку всіх заводів.

Наразі на абсолютно всіх підприємствах Кернел виконано всі регламентні протоколи безпеки щодо зупинки, а всі працівники перебувають у безпечних умовах. Також зупинені всі закупівлі насіння.

Попри зупинку переробки, Кернел зберігає повну операційну та фінансову стійкість, продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів і в повному обсязі виконує вже взяті зобов'язання перед українськими аграріями та всіма партнерами.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 липня було масовано атаковано порт Чорноморська. Портові активи "Кернел" також зазнали важких ударів. Атаки призвели до значних руйнувань та вимушеного призупинення операційної діяльності терміналів.

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