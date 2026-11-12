"Кернел" зупинив роботу всіх олійноекстракційних заводів через атаки РФ
Через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості "Кернел" зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
Так, протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі і активи "Кернел".
"Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари", - зазначається у повідомленні.
Олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою.
Влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя працівників - саме тому ухвалено рішення про повну технологічну зупинку всіх заводів.
Наразі на абсолютно всіх підприємствах Кернел виконано всі регламентні протоколи безпеки щодо зупинки, а всі працівники перебувають у безпечних умовах. Також зупинені всі закупівлі насіння.
Попри зупинку переробки, Кернел зберігає повну операційну та фінансову стійкість, продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів і в повному обсязі виконує вже взяті зобов'язання перед українськими аграріями та всіма партнерами.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 липня було масовано атаковано порт Чорноморська. Портові активи "Кернел" також зазнали важких ударів. Атаки призвели до значних руйнувань та вимушеного призупинення операційної діяльності терміналів.