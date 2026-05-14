Королеву Данії Маргрете II терміново госпіталізували: в якому вона стані

23:23 14.05.2026 Чт
1 хв
Її Величність залишиться у медичному закладі протягом усього вікенду
aimg Пилип Бойко
Фото: королева Данії Маргрете II (Getty Images)
Королеву Данії Маргрете II терміново госпіталізували до однієї з лікарень Копенгагена. Причиною став серцевий напад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу королівського будинку Данії.

Зараз королева перебуває під пильним наглядом фахівців. Медики планують провести серію додаткових обстежень протягом найближчих днів. Стан Маргрете II вимагає постійного контролю з боку найкращих спеціалістів країни.

Згідно з офіційним повідомленням королівського двору, монархиня залишиться у медичному закладі протягом усього вікенду. Лікарі хочуть переконатися у стабільності її показників.

У заяві палацу чітко окреслили самопочуття пацієнтки: "Вона втомлена, але перебуває у доброму настрої".

Що відомо про Маргрете II

Нагадаємо, королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу. Вона передала правління своєму синові, королю Фредеріку X.

Також повідомлялось, що попри це, Маргрете II зберігає титул королеви та залишається символом нації. У своєму телевізійному оголошенні королева пояснила, що перенесена операція на спині змусила її замислитися над тим, що, можливо, настав час передати свої обов'язки наступному поколінню.

Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
