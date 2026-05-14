Королеву Данії Маргрете II терміново госпіталізували: в якому вона стані

Королеву Данії Маргрете II терміново госпіталізували до однієї з лікарень Копенгагена. Причиною став серцевий напад.

Зараз королева перебуває під пильним наглядом фахівців. Медики планують провести серію додаткових обстежень протягом найближчих днів. Стан Маргрете II вимагає постійного контролю з боку найкращих спеціалістів країни. Згідно з офіційним повідомленням королівського двору, монархиня залишиться у медичному закладі протягом усього вікенду. Лікарі хочуть переконатися у стабільності її показників. У заяві палацу чітко окреслили самопочуття пацієнтки: "Вона втомлена, але перебуває у доброму настрої".