Королеву Дании Маргрете II срочно госпитализировали: в каком она состоянии

Королеву Дании Маргрете II срочно госпитализировали в одну из больниц Копенгагена. Причиной стал сердечный приступ.

Сейчас королева находится под пристальным наблюдением специалистов. Медики планируют провести серию дополнительных обследований в течение ближайших дней. Состояние Маргрете II требует постоянного контроля со стороны лучших специалистов страны. Согласно официальному сообщению королевского двора, монархиня останется в медицинском учреждении в течение всего уикенда. Врачи хотят убедиться в стабильности ее показателей. В заявлении дворца четко очертили самочувствие пациентки: "Она уставшая, но находится в хорошем настроении".