Королеву Дании Маргрете II срочно госпитализировали: в каком она состоянии

23:23 14.05.2026 Чт
1 мин
Её Величество останется в медицинском учреждении на протяжении всего уик-энда
aimg Филипп Бойко
Фото: королева Дании Маргрете II (Getty Images)
Королеву Дании Маргрете II срочно госпитализировали в одну из больниц Копенгагена. Причиной стал сердечный приступ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу королевского дома Дании.

Сейчас королева находится под пристальным наблюдением специалистов. Медики планируют провести серию дополнительных обследований в течение ближайших дней. Состояние Маргрете II требует постоянного контроля со стороны лучших специалистов страны.

Согласно официальному сообщению королевского двора, монархиня останется в медицинском учреждении в течение всего уикенда. Врачи хотят убедиться в стабильности ее показателей.

В заявлении дворца четко очертили самочувствие пациентки: "Она уставшая, но находится в хорошем настроении".

Что известно о Маргрете II

Напомним, королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола. Она передала правление своему сыну, королю Фредерику X.

Также сообщалось, что несмотря на это, Маргрете II сохраняет титул королевы и остается символом нации. В своем телевизионном объявлении королева объяснила, что перенесенная операция на спине заставила ее задуматься над тем, что, возможно, пришло время передать свои обязанности следующему поколению.

