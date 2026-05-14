Королеву Дании Маргрете II срочно госпитализировали: в каком она состоянии
Королеву Дании Маргрете II срочно госпитализировали в одну из больниц Копенгагена. Причиной стал сердечный приступ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу королевского дома Дании.
Сейчас королева находится под пристальным наблюдением специалистов. Медики планируют провести серию дополнительных обследований в течение ближайших дней. Состояние Маргрете II требует постоянного контроля со стороны лучших специалистов страны.
Согласно официальному сообщению королевского двора, монархиня останется в медицинском учреждении в течение всего уикенда. Врачи хотят убедиться в стабильности ее показателей.
В заявлении дворца четко очертили самочувствие пациентки: "Она уставшая, но находится в хорошем настроении".
Что известно о Маргрете II
Напомним, королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола. Она передала правление своему сыну, королю Фредерику X.
Также сообщалось, что несмотря на это, Маргрете II сохраняет титул королевы и остается символом нации. В своем телевизионном объявлении королева объяснила, что перенесенная операция на спине заставила ее задуматься над тем, что, возможно, пришло время передать свои обязанности следующему поколению.