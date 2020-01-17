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Британия не будет автоматически депортировать граждан ЕС после Brexit

Новости » В мире     17.01.2020 - 15:26
Британия не будет автоматически депортировать граждан ЕС после Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Граждане ЕС будут иметь срок до июня 2021 года

Великобритания не будет автоматически депортировать граждан Европейского союза, которые не подали заявку на право остаться в стране после выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил координатор Европейского парламента по вопросам Brexit Гай Верхофстадт, сообщает Reuters.

По словам Верхофстадта, министр Великобритании по Brexit Стивен Баркли во время встречи с ним заявил, что для таких граждан ЕС будет установлен срок до июня 2021 года.

"Автоматической депортации не будет. После льготного периода у них будет возможность подать заявку, объясняя, почему это было невозможно сделать в рамках обычных процедур", - заявил Верхофстадт.

Напомним, 31 января Великобритания должна покинуть Европейский союз. После этого начнется переходный период, за время которого между Британией и ЕС должен быть заключен новое торговое соглашение. Британское правительство планирует завершить сделку до конца 2020 года.

Также сообщалось, что правительство Великобритании планирует подписать торговое соглашение с Европейским союзом с нулевым тарифом и нулевой квотой после выхода страны из состава ЕС. Нулевые тарифы позволят избежать проверок на границе между Британией и Северной Ирландией.

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