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Евросоюз завтра подпишет соглашение о Brexit

Новости » Политика     23.01.2020 - 13:59
Евросоюз завтра подпишет соглашение о Brexit
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Соглашение о Brexit подпишет Урсула фон дер Ляйен

Европейский союз завтра, 24 января, подпишет соглашение о выходе Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, завтра президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Британии из ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии.

"Точное время подписания будет подтверждено позже", - добавил Мамер.

Отметим, накануне парламент Британии окончательно одобрил закон об условиях Brexit.

Напомним, ранее правительство Великобритании заявило, что после выхода из ЕС Гибралтар не сможет договариваться об отдельном соглашении с Европейским союзом о безвизовом режиме.

Также стало известно, что Британия не будет автоматически депортировать граждан ЕС после Brexit. По словам координатора Европейского парламента по вопросам Brexit Гая Верхофстадта, для граждан ЕС будет установлен срок для выезда до июня 2021 года.

"Автоматической депортации не будет. После льготного периода у них будет возможность подать заявку, объясняя, почему это было невозможно сделать в рамках обычных процедур", - заявил Верхофстадт.

Парламент Британии окончательно одобрил закон об условиях Brexit
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