"Король Півночі" стане прем'єром Британії: хто такий Енді Бернем, який замінив Стармера

Далі Бернем повинен отримати схвалення короля Чарльза ІІІ, щоб очолити британський уряд.

Шлях до крісла прем'єра

Як пише BBC, Бернем не вперше боровся за лідерство у Лейбористсьскій партії. Він висував свою кандидатуру у 2010 та 2015 роках, однак тоді поступався Еду Мілібенду та Джеремі Корбіну.

У 2017 році він покинув парламент, щоб стати першим мером регіону Великий Манчестер. На цій посаді політик здобув популярність завдяки реформі місцевої транспортної системи, об'єднавши її під брендом "Bee Network".

Повернення Енді Бернема у велику політику відбулося після травневих виборів, коли лейбористи зазнали невдач, а лідер партії Кір Стармер зіткнувся з тиском та відставками міністрів.

Щоб Бернем зміг повернутися до парламенту, депутат Джош Саймонс добровільно звільнив для нього свій округ Мейкерфілд.

Фото: Енді Бернем, новий прем'єр Британії (Getty Images)

Чому його називають "Королем Півночі"

Бернем стане першим з часів Гарольда Вільсона (1960–70-ті роки) прем'єром, який відкрито робить акцент на своєму походженні з півночі Англії.

Своє відоме прізвисько "Король Півночі" він отримав у 2020 році. Тоді, під час пандемії коронавірусу, Бернем відкрито виступив проти уряду, звинувативши його у "зневазі" до північних регіонів, та відмовився запроваджувати додаткові карантинні обмеження у Великому Манчестері.

Що ще відомо про Бернема

Новий британський прем'єр народився у 1970 році в Ліверпулі у родині інженера та адміністраторки, які палко підтримували лейбористів.

Свій шлях у політиці Бернем розпочав як дослідник, а у 2001 році був вперше обраний депутатом від округу Лі у Великому Манчестері.

Пізніше він обіймав посади в урядах Тоні Блера та Гордона Брауна, зокрема працював міністром культури та міністром охорони здоров'я.