"Король Севера" станет премьером Британии: кто такой Энди Бернем, сменивший Стармера

Далее Бернем должен получить одобрение короля Карла III, чтобы возглавить британское правительство.

Путь к креслу премьера

Как пишет BBC, Бернем не впервые боролся за лидерство в Лейбористской партии. Он выдвигал свою кандидатуру в 2010 и 2015 годах, однако тогда уступал Эду Милибэнду и Джереми Корбину.

В 2017 году он покинул парламент, чтобы стать первым мэром региона Большой Манчестер. На этом посту политик получил известность благодаря реформе местной транспортной системы, объединив ее под брендом "Bee Network".

Возвращение Энди Бернема в большую политику произошло после майских выборов, когда лейбористы потерпели неудачу, а лидер партии Кир Стармер столкнулся с давлением и отставками министров.

Чтобы Бернем смог вернуться в парламент, депутат Джош Саймонс добровольно освободил для него свой округ Мейкерфилд.

Фото: Энди Бернем, новый премьер Британии (Getty Images)

Почему его называют "Королем Севера"

Бернем станет первым со времен Гарольда Вильсона (1960-70-е годы) премьером, который открыто делает акцент на своем происхождении с севера Англии.

Свое известное прозвище "Король Севера" он получил в 2020 году. Тогда, во время пандемии коронавируса, Бернем открыто выступил против правительства, обвинив его в "презрении" к северным регионам, и отказался вводить дополнительные карантинные ограничения в Большом Манчестере.

Что еще известно о Бернеме

Новый британский премьер родился в 1970 году в Ливерпуле в семье инженера и администратора, горячо поддерживавших лейбористов.

Свой путь в политике Бернем начал как исследователь, а в 2001 году впервые был избран депутатом от округа Ли в Большом Манчестере.

Позже он занимал должности в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, в том числе работал министром культуры и министром здравоохранения.