Король Чарльз звернувся до України з приводу двох річниць

У своєму зверненні Чарльз III разом із королевою Каміллою висловили підтримку українському народу, зазначивши, що тримають усіх українців у своїх думках і молитвах, та наголосили на надії на досягнення справедливого і міцного миру.

"Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення у вашу улюблену країну - часу великої скорботи, як я знаю, для багатьох родин в Україні та в усьому світі - ми з дружиною продовжуємо пам’ятати про вас у наших щирих думках і молитвах", - йдеться у повідомленні.

Монарх також висловив сподівання, що Україна, перш за все, зможе досягти справедливого і тривалого миру, який забезпечить її безпеку, суверенітет і процвітання так, як цього заслуговують українці.

Ще король наголосив, що стійкість України в умовах війни є прикладом для всього світу. За його словами, доблесна сила українців перед обличчям надзвичайно важких випробувань і страждань заслуговує на глибоку повагу.

"Мене постійно вражає неймовірна хоробрість, мужність і стійкість, які демонструє український народ»", - додав він.