Король Чарльз ІІІ изменил позицию Трампа по Украине, - The Telegraph

Лондон, Суббота 27 сентября 2025 14:41
Король Чарльз ІІІ изменил позицию Трампа по Украине, - The Telegraph Фото: король Британии Чарльз ІІІ и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Король Британии Чарльз III смог убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина может выиграть войну против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Британский монарх принимал Трампа и первую леди США в Виндзорском замке. Они провели там обед и ужин, а также участвовали в ряде мероприятий, где король сопровождал почетных гостей.

На государственном банкете монарх выступил с речью, в которой особо упомянул об Украине.

"Наши страны имеют тесные отношения в области обороны, безопасности и разведки. В двух мировых войнах мы вместе боролись против сил тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир",- заявил монарх, обращаясь к Трампу.

Реакция США

По данным дипломатических источников, Чарльз и Трамп обсуждали войну в Украине и во время личных переговоров тет-а-тет.

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул в разговоре с европейскими коллегами, что изменение тона Трампа следует оценивать "как можно позитивнее".

Ранее мы писали, что 17 сентября Трамп находился с государственным визитом в Великобритании. Во время совместного ужина с президентом США Чарльз III призвал союзников объединиться для поддержки Украины. Трамп кивнул в ответ на его слова.

Изменение позиции Трампа

Напомним, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

После разговора с лидером США Зеленский сообщил, что Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.

После встречи в своей соцсети Truth Social Трамп выразил уверенность, что Украина способна отвоевать все захваченные Россией территории. Хотя ранее Трамп неоднократно заявлял, что Украине придется уступить территории.

