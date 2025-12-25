Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи

"Завтра о 13.00 заплановано перше онлайн засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже долучено близько 60 людей. Також можливо будуть долучатися люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь", - зазначив він.

Корнієнко розповів, що до робочої групи входять по дві людини від всіх парламентських фракцій та груп, 10 осіб від ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади та силовиків.

За його словами, перше засідання робочої групи складатиметься з двох великих блоків.

"Перший блок - організаційний. Ми поговоримо, як ми будемо працювати далі. У мене є ідея, зокрема, об’єднатися в тематичні підгрупи і в них провести більш професійні технічні обговорення, а потім на великій групі це все вже обговорювати, фіналізувати", - пояснив депутат.

У другому блоці, додав Корнієнко, члени робочої групи заслухають доповідь Центральної виборчої комісії.

"Члени ЦВК підготують таку оглядову презентацію, де піднімуть всі ті проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах. І далі ми просто обміняємось думками щодо того, які з цих проблем і як можна вирішувати, куди треба рухатись", - наголосив він.

Корнієнко також повідомив, що засідання робочої групи буде транслюватися в Youtube та соцмережах.