Выборы во время войны: Корниенко назвал дату первой встречи рабочей группы

"Завтра в 13:00 запланировано первое онлайн заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. Сейчас в состав рабочей группы уже привлечено около 60 человек. Также возможно будут приобщаться люди без статуса члена рабочей группы, но с возможностью участвовать", - отметил он.

Корниенко рассказал, что в рабочую группу входят по два человека от всех парламентских фракций и групп, 10 человек от ключевых общественных организаций, а также представители органов исполнительной власти и силовиков.

По его словам, первое заседание рабочей группы будет состоять из двух больших блоков.

"Первый блок - организационный. Мы поговорим, как мы будем работать дальше. У меня есть идея, в частности, объединиться в тематические подгруппы и в них провести более профессиональные технические обсуждения, а потом на большой группе это все уже обсуждать, финализировать", - пояснил депутат.

Во втором блоке, добавил Корниенко, члены рабочей группы заслушают доклад Центральной избирательной комиссии.

"Члены ЦИК подготовят такую обзорную презентацию, где поднимут все те проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах. И дальше мы просто обменяемся мнениями относительно того, какие из этих проблем и как можно решать, куда надо двигаться", - подчеркнул он.

Корниенко также сообщил, что заседание рабочей группы будет транслироваться в Youtube и соцсетях.