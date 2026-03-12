Пользователей старых iPhone просят срочно обновить iOS: в чем причина
Компания Apple выпустила обновление iOS 16.7.15 для старых моделей iPhone и iPad. Пользователей просят срочно установить его из-за угрозы безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9to5Mac.
Отмечается, что обновление не вносит никаких изменений в функциональность системы. Однако Apple призывает его установить.
Главной причиной для релиза стал недавно обнаруженный набор эксплойтов под названием Coruna. Это один из самых масштабных инструментов для взлома iPhone за последние годы.
Хакеры используют его для атаки на пользователей через зараженные сайты. Вирус может похищать пароли, банковские данные и доступ к криптокошелькам.
Устройства, для которых доступно обновление:
- iPhone X;
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone 7;
- iPhone 7 Plus;
- iPhone SE 1;
- iPhone 6s;
- iPhone 6s Plus;
- iPad пятого поколения"
- iPad Pro первого поколения"
- iPad Mini 4.
Обновление уже доступно для установки. Если рассылка задерживается, его рекомендуется установить вручную.
