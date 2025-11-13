Користувачі Starlink ризикують залишитися без інтернету: як не втратити доступ до мережі

Кому потрібно виконати оновлення Starlink

Повідомлення зачіпають дві групи користувачів:

Перша - ті, кому потрібно просто підключити термінал до електромережі до зазначеної дати, інакше пристрій стане повністю неробочим

Друга - користувачі, яким необхідно під'єднати термінал і виконати оновлення програмного забезпечення; починаючи з 18 листопада, їхній комплект не матиме доступу до інтернету до завершення процедури.

Компанія зазначає, що оновлення проводиться в рамках зусиль із забезпечення безпеки, стабільності та продуктивності мережі Starlink.

Виконувати оновлення потрібно тільки тим клієнтам, які отримали відповідний лист або повідомлення в застосунку. У повідомленні вказано унікальний ідентифікатор Starlink (UTID), який допомагає визначити, які саме термінали підлягають оновленню.

Для процедури не потрібна активна лінія обслуговування або тарифний план - достатньо під'єднати пристрій до електромережі та дотримуватися інструкцій. Оновлення безкоштовне.

Як виконати оновлення (фото: Starlink)

Інструкція для підключення терміналу до електромережі

Якщо повідомлення має назву "Увага! Підключіть термінал Starlink до електромережі для критичного оновлення", користувач повинен розмістити термінал надворі і підключити до мережі. Для оновлення не потрібен відкритий огляд неба. Прогрес можна відстежувати в застосунку, а процес зазвичай займає 15-30 хвилин.

Якщо пристрій уже підключено, оновлення застосовується автоматично. У разі неможливості підключення до 17 листопада рекомендується звернутися до служби підтримки.

Інструкція для ручного оновлення програмного забезпечення

Якщо лист містить заголовок "Увага! Оновіть програмне забезпечення", потрібно увімкнути термінал, під'єднатися до Wi-Fi і через застосунок Starlink обрати опцію "Оновлення вручну".

Натиснувши "Оновити зараз", не слід закривати застосунок і вимикатися з мережі - процес займає менше хвилини.

Якщо ви не зможете скористатися своїм терміналом Starlink до 17 листопада, не хвилюйтеся - комплект можна буде знову підключити до інтернету після виконання оновлення.

Ідентифікатор UTID і перевірка оновлення

Ідентифікатор UTID можна знайти в акаунті Starlink у розділі "Ваші тарифні плани", "Пристрої". Для оновлення необхідно підключити тільки сам термінал, роутер не потрібен.

Перевірити успішність оновлення можна в застосунку: у розділі "Розширені", "Starlink" має відображатися версія програмного забезпечення 2025 року.

Вимоги до версій програмного забезпечення

Комплекти зі старою версією 2024.05.0 і нижче не можуть завантажувати оновлення, їх треба під'єднати до мережі та направити в небо до 17 листопада, інакше вони стануть назавжди неробочими.

Термінали з версією між 2024.05.0 і 2024.12.26 зможуть оновлюватися через застосунок, але також повинні пройти процедуру до зазначеної дати.

Версії після 2024.12.26 оновлювати поки не потрібно.

Оновлення забезпечує безпеку, стабільність і можливість подальшого використання мережі Starlink без перебоїв.

Варто зазначити, що приблизно 27 вересня 2024 року назву версії програмного забезпечення було змінено з номерів тижнів на дати. Як наслідок, деякі версії, позначені вище "2024.12" (наприклад, 2024.13, 2024.14 тощо), фактично були випущені до версії 2024.12.26.

Це може призвести до плутанини щодо порядку версій, але 2024.12.26 залишається справжньою кінцевою версією для поточного програмного забезпечення.