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Створять мініелектростанції: в Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів розглядає можливість побудови децентралізованої енергетичної системи, яка стане менш вразливою до російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Кабінеті міністрів.

"Російські атаки штовхають нас до корінної реформи - побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів. Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 2 січня випустили по Україні 39 "Шахедів", проте сили ППО збили всі дрони та одну авіаційну ракету.

Після атаки ситуація в енергосистемі України повністю контрольована.

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Денис ШмигальЕлектроенергія