Создадут миниэлектростанции: в Украине планируют построить децентрализованную энергосистему

Кабинет министров рассматривает возможность построения децентрализованной энергетической системы, которая станет менее уязвимой к российским обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"Российские атаки толкают нас к коренной реформе - построению децентрализованной энергетической системы. Тогда она будет менее уязвима к вражеским нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему", - сказал Шмыгаль.

Напомним, россияне в ночь на 2 января выпустили по Украине 39 "Шахедов", однако силы ПВО сбили все дроны и одну авиационную ракету.

После атаки ситуация в энергосистеме Украины полностью контролируемая.

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