Коригував вогонь на Донеччині: СБУ затримала агента РФ під Києвом

Згідно з матеріалами справи, зловмисником виявився 32-річний шахтар з тимчасово окупованої Новогродівки, завербований російськими спецслужбами.

Росіяни вийшли на чоловіка через заборонену соцмережу "Однокласники", де з ним познайомилась "зв’язкова" розвідки РФ і запропонувала співпрацю в обмін на віртуальні близькі стосунки.

Після цього затриманий почав стежити за позиціями Сил оборони в місті та на околицях, і передавати координати окупантам. РФ використовувала отримані розвіддані для планування повітряних ударів по громаді з метою наступу на Покровському напрямку.

Після окупації Новогродівки агент виїхав на Київщину, сподіваючись "залягти на дно" та продовжити згодом розвідувальну діяльність в інтересах ворога. СБУ встановила місцеперебування зловмисника і затримали його в орендованій оселі.

Фото: затримання ворожого агента на Київщині (t.me/SBUkr)

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.