Корректировал удары по Запорожью: в Украине приговорили агента ГРУ к 15 годам заключения

По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам заключения приговорен агент российского ГРУ, который корректировал ракетно-бомбовые удары по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что преступника задержали в январе 2024 года во время подготовки новых атак на стратегические объекты города.

Известно, что российские кураторы ставили перед агентом задачу выявить местные заводы, которые производят боеприпасы для украинской армии. Также он собирал данные о расположении зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций, чтобы помочь российским военным обходить украинскую ПВО.

Отмечается, что для получения доступа к оборонным секретам злоумышленник планировал устроиться на работу на одно из предприятий военной промышленности Запорожья.

Как установило следствие, агент использовал систему зашифрованной связи, разработанную кадровым военным-шифровальщиком минобороны РФ. Для сбора информации он пользовался личными связями и фиксировал объекты на камеру своего мобильного.

Предатель оказался бывшим сотрудником расформированной милиции. В СБУ добавили, что россияне завербовали его дистанционно через знакомого - чиновника минобороны РФ, с которым они учились вместе.

Сотрудники Службы безопасности заранее разоблачила его преступные намерения и задокументировала деятельность, что позволило оперативно задержать агента по месту жительства.

Суд признал его виновным в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Фото: задержание злоумышленника (t.me SBUkr)

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