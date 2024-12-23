ua en ru
Пн, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Охороняв російські катівні під час окупації Херсону: правоохоронці затримали зловмисника

Понеділок 23 грудня 2024 13:58
UA EN RU
Охороняв російські катівні під час окупації Херсону: правоохоронці затримали зловмисника Ілюстративне фото: СБУ затримала коригувальницю РФ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Ніна Єланська

Спільна операція Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань у Херсоні завершилася затриманням чергового колаборанта. Під час окупації він був охоронцем російської катівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зрадником виявився молодший інспектор місцевого слідчого ізолятора, який перейшов на бік окупантів під час тимчасової окупації міста.

Повідомляється, що на початку повномасштабного вторгнення РФ інспектор підтримав росіян і отримав "посаду" охоронця в катівні, створеній у будівлі захопленого СІЗО.

Відомо, що зловмисник відповідав за охорону камер, де утримували місцевих мешканців, переважно учасників руху опору на півдні України.

Окрім цього, чоловік залучав знайомих до співпраці з окупантами, пропонуючи роботу в "установі" РФ із "зарплатою" в рублях і гарантіями "лояльності" з боку агресора.

Після звільнення Херсона зрадник намагався переховуватися, постійно змінюючи місця проживання. Однак правоохоронці встановили його місцезнаходження та провели затримання.

У підозрюваного було вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Зазначається, що затриманому вже було оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 7 ст. 111-1 - колабораційна діяльність.

Наразі колаборант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Охороняв російські катівні під час окупації Херсону: правоохоронці затримали зловмисника

Фото: затримання зловмисника (t.me SBUkr)

Минулого місяця правоохоронці затримали сімох колаборантів у Херсонської області.

Також нещодавно було засуджено до 15 років ув'язнення шістьох зрадників України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Херсон ДБР
NEWS
Наступ на Херсон та у Запорізькій області? Що готує Росія
Наступ на Херсон та у Запорізькій області? Що готує Росія
DAILY
Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ