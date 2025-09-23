UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Коригував удари по Вінниці та Сумах: суд виніс зраднику вирок

Ілюстративне фото: агент ГРУ коригував удари по Вінниці та Сумах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував ворожі удари по Вінниці та Сумах, засудили до 15 років тюрми.

Як пише РБК-Україна, про це на своєму сайті повідомила Служба безпеки України.

Контрактника однієї з військових частин, який самовільно залишив місце служби, було визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Вироком Калинівського райсуду Вінницької області йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

Згідно із даними слідства, у березні минулого року контрактник самовільно залишив місце служби, після чого у серпні його завербували представники РФ.

Зрадник передавав їм дані щодо розташування підрозділів і техніки ЗСУ на території Сумщини та Вінниччини. Зокрема, він здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів, визначав їхні координати, після чого передавав всі дані через месенджер Telegram.

Окрім того, агент ГРУ підпалював залізничні релейні шафи у Вінницькій області, після чого надсилав відео із результатами "роботи" кураторам для отримання грошової винагороди.

Зрадника було затримано за місцем проживання у вересні 2024 року, після чого суд заарештував його без права на внесення застави.

Вироки агентам РФ

Нагадаємо, агента ГРУ засудили до 15 років тюрми. Він коригував ракетно-бомбові, дронові та артилерійські удари росіян по Запорізькій області.

Крім того, нещодавно російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він передавав окупантам маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині.

Також повідомляли, що російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він шпигував за підрозділами ЗСУ під виглядом жінки та коригував ворожі ракетно-дронові атаки по Одеській області.

Такий же вирок отримала російська агентка, яка під час прогулянок з 6-річним сином фотографувала військові об’єкти в Одесі та передавала РФ їхні координати.

