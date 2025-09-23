Коригував удари по Вінниці та Сумах: суд виніс зраднику вирок

Контрактника однієї з військових частин, який самовільно залишив місце служби, було визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Вироком Калинівського райсуду Вінницької області йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

Згідно із даними слідства, у березні минулого року контрактник самовільно залишив місце служби, після чого у серпні його завербували представники РФ.

Зрадник передавав їм дані щодо розташування підрозділів і техніки ЗСУ на території Сумщини та Вінниччини. Зокрема, він здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів, визначав їхні координати, після чого передавав всі дані через месенджер Telegram.

Окрім того, агент ГРУ підпалював залізничні релейні шафи у Вінницькій області, після чого надсилав відео із результатами "роботи" кураторам для отримання грошової винагороди.

Зрадника було затримано за місцем проживання у вересні 2024 року, після чого суд заарештував його без права на внесення застави.