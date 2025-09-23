Коригував удари по Вінниці та Сумах: суд виніс зраднику вирок

Агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував ворожі удари по Вінниці та Сумах, засудили до 15 років тюрми.
Як пише РБК-Україна, про це на своєму сайті повідомила Служба безпеки України.
Контрактника однієї з військових частин, який самовільно залишив місце служби, було визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Вироком Калинівського райсуду Вінницької області йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.
Згідно із даними слідства, у березні минулого року контрактник самовільно залишив місце служби, після чого у серпні його завербували представники РФ.
Зрадник передавав їм дані щодо розташування підрозділів і техніки ЗСУ на території Сумщини та Вінниччини. Зокрема, він здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів, визначав їхні координати, після чого передавав всі дані через месенджер Telegram.
Окрім того, агент ГРУ підпалював залізничні релейні шафи у Вінницькій області, після чого надсилав відео із результатами "роботи" кураторам для отримання грошової винагороди.
Зрадника було затримано за місцем проживання у вересні 2024 року, після чого суд заарештував його без права на внесення застави.
Нагадаємо, агента ГРУ засудили до 15 років тюрми. Він коригував ракетно-бомбові, дронові та артилерійські удари росіян по Запорізькій області.
Крім того, нещодавно російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він передавав окупантам маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині.
Також повідомляли, що російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він шпигував за підрозділами ЗСУ під виглядом жінки та коригував ворожі ракетно-дронові атаки по Одеській області.
Такий же вирок отримала російська агентка, яка під час прогулянок з 6-річним сином фотографувала військові об’єкти в Одесі та передавала РФ їхні координати.