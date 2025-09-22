Експравоохоронець передавав "сімки" для російських дронів: СБУ розкрила схему

Двоє агентів на замовлення ФСБ переправляли на територію РФ українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують Україну. Один із затриманих виявився колишнім правоохоронцем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як встановило розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.

Деталі справи

Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські "сімки", а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.

Звідти мобільні карти надсилали до РФ - до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БПЛА.

Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських мобільних операторів для отримання розвідданих «зсередини».

Контррозвідка СБУ викрила агентів, задокументувала їхню діяльність та затримала.

Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів із кураторами ФСБ та зарубіжними спільниками, а також підготовлені до відправки в РФ мобільні картки.

Що загрожує

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала агентів ФСБ, які переправляли на територію РФ українські SIM-карти(t.me/SBUkr)