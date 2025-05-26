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Корректировали обстрелы семи областей. СБУ задержала сеть агентов ФСБ

Понедельник 26 мая 2025 11:11
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Корректировали обстрелы семи областей. СБУ задержала сеть агентов ФСБ Иллюстративное фото: СБУ задержала сеть агентов ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция разоблачила сеть агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая наводила вражеские ракеты по семи областям с помощью видеорегистраторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Во время спецоперации были одновременно задержаны пять членов сети, которые шпионили в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему агенту - 16 лет, а самому старшему - 23.

Согласно данным следствия, в состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и сожитель. Также с ними "работали" двое братьев из Харьковской области.

"Фигуранты знали друг друга, но действовали порознь и имели одного куратора российских спецслужб. После дистанционно вербовки агенты получили задание подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины", - пишет СБУ.

Фото: СБУ задержала сеть агентов ФСБ (t.me/SBUkr)

Отмечается, что для выполнения "задания", агенты "путешествовали" по городам и парковали авто с видеорегистратором возле потенциальных "целей". После этого часами фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск.

"Для конспирации агенты выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали как "наблюдательный пункт" за обстановкой вокруг. Время от времени фигуранты возвращались к авто, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и сменить карту памяти для дальнейшей записи", - отмечает СБУ.

Что грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила "крота" в одном из ведущих военных институтов Украины, который готовил ракетные удары по объектам вуза.

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