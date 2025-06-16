Коригували обстріли Миколаєва. Суд виніс вирок двом зрадникам

Суд виніс вирок двом агентам Російської Федерації (РФ), які коригували ворожі удари по Миколаєву. Наступні 15 років вони проведуть за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Як пише СБУ, обидва фігуранти наводили ворожі ракети на логістичні центри та запасні командні пункти українських військ. Обидва зрадники були завербовані у Telegram-каналах під час пошуку "легких грошей".

Один із засуджених - 44-річний охоронець приватної компанії зі Снігурівки, який відстежував пункти базування та маршрути руху українських військ у напрямку передової. Зібрані координати він "зливав" у чат-бот Сергія Лебедєва, який переховується у Донецьку та працює на Федеральну службу безпеки (ФСБ).

Інший зрадник - 47-річний безробітний з Миколаєва. Ворожий агент шпигував за локаціями оборонців міста.

"Агентурні "звіти" зрадник месенджером надсилав куратору з ФСБ у вигляді фото потенційних цілей з прив’язкою до місцевості". - додає СБУ.

Одного з агентів було затримано у червні 2023-го, а іншого - у грудні 2024 року.

Рішення суду

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).