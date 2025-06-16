Корректировали обстрелы Николаева. Суд вынес приговор двум предателям
Суд вынес приговор двум агентам Российской Федерации (РФ), которые корректировали вражеские удары по Николаеву. Следующие 15 лет они проведут за решеткой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
Как пишет СБУ, оба фигуранта наводили вражеские ракеты на логистические центры и запасные командные пункты украинских войск. Оба предатели были завербованы в Telegram-каналах во время поиска "легких денег".
Один из осужденных - 44-летний охранник частной компании из Снигиревки, который отслеживал пункты базирования и маршруты движения украинских войск в направлении передовой. Собранные координаты он "сливал" в чат-бот Сергея Лебедева, который скрывается в Донецке и работает на Федеральную службу безопасности (ФСБ).
Другой предатель - 47-летний безработный из Николаева. Вражеский агент шпионил за локациями защитников города.
"Агентурные "отчеты" предатель мессенджером посылал куратору из ФСБ в виде фото потенциальных целей с привязкой к местности". - добавляет СБУ.
Один из агентов был задержан в июне 2023-го, а другой - в декабре 2024 года.
Решение суда
На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце мая суд вынес приговор 21-летнему предателю, который готовил огневое поражение объектов в Киеве.
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