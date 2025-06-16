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Корректировали обстрелы Николаева. Суд вынес приговор двум предателям

Понедельник 16 июня 2025 11:55
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Корректировали обстрелы Николаева. Суд вынес приговор двум предателям Иллюстративное фото: суд вынес приговор двум предателям, которые корректировали обстрелы Николаева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор двум агентам Российской Федерации (РФ), которые корректировали вражеские удары по Николаеву. Следующие 15 лет они проведут за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Как пишет СБУ, оба фигуранта наводили вражеские ракеты на логистические центры и запасные командные пункты украинских войск. Оба предатели были завербованы в Telegram-каналах во время поиска "легких денег".

Один из осужденных - 44-летний охранник частной компании из Снигиревки, который отслеживал пункты базирования и маршруты движения украинских войск в направлении передовой. Собранные координаты он "сливал" в чат-бот Сергея Лебедева, который скрывается в Донецке и работает на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Другой предатель - 47-летний безработный из Николаева. Вражеский агент шпионил за локациями защитников города.

"Агентурные "отчеты" предатель мессенджером посылал куратору из ФСБ в виде фото потенциальных целей с привязкой к местности". - добавляет СБУ.

Один из агентов был задержан в июне 2023-го, а другой - в декабре 2024 года.

Решение суда

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце мая суд вынес приговор 21-летнему предателю, который готовил огневое поражение объектов в Киеве.

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