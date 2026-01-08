Коригувала удари по позиціях ЗСУ під Краматорськом: на 15 років "сяде" ще одна агентка РФ

За матеріалами СБУ, агентка ФСБ надавала ворогу координати українських військових на Краматорському напрямку, що дозволяло росіянам застосовувати керовані авіабомби, ударні дрони та артилерію.

"Завдання ФСБ вона виконувала під виглядом побутових розмов із відвідувачами магазину, збираючи геолокації артилерійських позицій та рух колон українських військ", - зазначають в СБУ.

Співробітники СБУ затримали зрадницю у липні в Дружківці, де вона відстежувала координати українських підрозділів для ворога.

За матеріалами справи, агентка також фіксувала рух військових на камеру зі свого вікна і передавала дані куратору через анонімний чат у месенджері.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Такі дії становлять пряму загрозу для життя та безпеки наших військових, і держава реагує жорстко", - зазначив прокурор під час засідання суду.

СБУ систематично викриває агентурні мережі ФСБ у прифронтових регіонах, де ворог намагається збирати розвіддані для наведення авіаударів та артилерії.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.