"Коридор" в Крым трещит по швам: ГУР эффектно уничтожило технику россиян (видео)
Бойцы ГУР уничтожили российские грузовики, которые перевозили грузы через оккупированную часть Запорожской области в Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.
Что произошло
Бойцы ГУР провели операцию на оккупированной части Запорожской области. Под удар попали грузовики, доставлявшие грузы по так называемому сухопутному коридору в Крым.
На видео запечатлено уничтожение нескольких единиц вражеской техники.
Детали операции
Удары нанесли дроны подразделения ДАД - "Дальнобойные авиационные дроны".
Операция состоялась на Запорожском направлении.
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В ГУР отметили, что уничтожение вражеских грузовиков нарушило работу логистического маршрута между оккупированной частью материковой Украины и Крымом.
Между тем, в ночь на 23 июня дроны нанесли массированные удары по Крыму - на полуострове вспыхнули пожары, движение по Керченскому мосту было перекрыто. Среди пострадавших объектов - порт "Кавказ" и нефтяной терминал.
Как сообщало РБК-Украина, Институт изучения войны зафиксировал резкий рост количества и глубины ударов Украины по вражеским тылам. Только в мае-июне 2026 года подтверждено более 500 уничтоженных российских грузовиков и транспортных средств.