"Коридор" в Крым трещит по швам: ГУР эффектно уничтожило технику россиян (видео)

Бойцы ГУР уничтожили российские грузовики, которые перевозили грузы через оккупированную часть Запорожской области в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны .

В ГУР отметили, что уничтожение вражеских грузовиков нарушило работу логистического маршрута между оккупированной частью материковой Украины и Крымом.

Бойцы ГУР провели операцию на оккупированной части Запорожской области. Под удар попали грузовики, доставлявшие грузы по так называемому сухопутному коридору в Крым.

Между тем, в ночь на 23 июня дроны нанесли массированные удары по Крыму - на полуострове вспыхнули пожары, движение по Керченскому мосту было перекрыто. Среди пострадавших объектов - порт "Кавказ" и нефтяной терминал.

Как сообщало РБК-Украина, Институт изучения войны зафиксировал резкий рост количества и глубины ударов Украины по вражеским тылам. Только в мае-июне 2026 года подтверждено более 500 уничтоженных российских грузовиков и транспортных средств.