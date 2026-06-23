ua en ru
Вт, 23 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Коридор" в Крым трещит по швам: ГУР эффектно уничтожило технику россиян (видео)

11:33 23.06.2026 Вт
1 мин
Каковы последствия ударов по логистике оккупантов?
aimg Елена Чупровская
"Коридор" в Крым трещит по швам: ГУР эффектно уничтожило технику россиян (видео) Иллюстративное фото: в ГУР показали эффектное видео уничтожения техники (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Бойцы ГУР уничтожили российские грузовики, которые перевозили грузы через оккупированную часть Запорожской области в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

Что произошло

Бойцы ГУР провели операцию на оккупированной части Запорожской области. Под удар попали грузовики, доставлявшие грузы по так называемому сухопутному коридору в Крым.

На видео запечатлено уничтожение нескольких единиц вражеской техники.

Детали операции

Удары нанесли дроны подразделения ДАД - "Дальнобойные авиационные дроны".

Операция состоялась на Запорожском направлении.

Читайте также: В Керчи горит ТЭЦ после "прилетов", половина Крыма осталась без света (видео)

В ГУР отметили, что уничтожение вражеских грузовиков нарушило работу логистического маршрута между оккупированной частью материковой Украины и Крымом.

Между тем, в ночь на 23 июня дроны нанесли массированные удары по Крыму - на полуострове вспыхнули пожары, движение по Керченскому мосту было перекрыто. Среди пострадавших объектов - порт "Кавказ" и нефтяной терминал.

Как сообщало РБК-Украина, Институт изучения войны зафиксировал резкий рост количества и глубины ударов Украины по вражеским тылам. Только в мае-июне 2026 года подтверждено более 500 уничтоженных российских грузовиков и транспортных средств.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожье Крым Главное управление разведки Оккупанты
Новости
В Керчи горит ТЭЦ после "прилетов", половина Крыма осталась без света (видео)
В Керчи горит ТЭЦ после "прилетов", половина Крыма осталась без света (видео)
Аналитика
Пыль на детских платьях и искусственная паутина: как живут городки вблизи Покровска
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Пыль на детских платьях и искусственная паутина: как живут городки вблизи Покровска