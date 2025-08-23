Коричневий чи білий: ось який цукор краще купувати

Білий та коричневий цукор мають різницю у кольорі, смаку та впливі на організм. Який цукор все ж корисніший для здоров'я?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health .

Основні відмінності

Білий цукор, світло-коричневий і темно-коричневий отримують з одних і тих самих рослин, але дещо відрізняються способом обробки. Вони також мають різні текстури, смаки та кулінарне використання.

Білий цукор

Це рафінований продукт, його виробляють із цукрової тростини або буряка, очищуючи від усіх домішок і майже повністю видаляючи мелясу (густий темний сироп, який утворюється під час виробництва).

Коричневий цукор

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США (USDA), т акий цукор містить певну кількість мелясу. Він може бути:

нерафінованим (природний колір через залишки мелясу після мінімальної обробки)

рафінованим з доданою меляcою (часто у промисловому виробництві)

Який цукор корисніший

Коричневий цукор містить трохи мінералів (кальцій, магній, калій, залізо) завдяки меляcі. Але їхня кількість настільки мала, що вона не має суттєвого впливу на організм. Щоб отримати помітну користь, довелося б з’їсти небезпечну для здоров’я кількість цукру.

Тоді як білий цукор майже повністю складається з сахарози й не містить додаткових поживних речовин.

Важливо знати, що білий і коричневий цукор - це швидкі вуглеводи, які швидко підвищують рівень глюкози в крові.

Тобто коричневий цукор трохи "багатший" на мікроелементи, але реальної користі для здоров’я це не дає.

За даними Центр контролю та профілактики захворювань (CDC), краще обмежувати будь-який цукор, адже це пов'язано з підвищеним ризиком:

діабету

хвороб серця

гіпертонії (високого кров'яного тиску)

ожиріння

Альтернативи цукру

Якщо ви хочете зменшити вміст цукру в рецепті, ви можете поекспериментувати, просто використавши на третину менше, ніж зазначено в рецепті. Окрім зменшення вмісту, це може зменшити калорійність. Інші види альтернатив включають: