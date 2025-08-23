Коричневый или белый: вот какой сахар лучше покупать

Белый и коричневый сахар имеют разницу в цвете, вкусе и влиянии на организм. Какой сахар все же полезнее для здоровья?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health .

Основные отличия

Белый сахар, светло-коричневый и темно-коричневый получают из одних и тех же растений, но несколько отличаются способом обработки. Они также имеют разные текстуры, вкусы и кулинарное использование.

Белый сахар

Это рафинированный продукт, его производят из сахарного тростника или свеклы, очищая от всех примесей и почти полностью удаляя мелассу (густой темный сироп, который образуется во время производства).

Коричневый сахар

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), такой сахар содержит определенное количество мелассы. Он может быть:

нерафинированным (естественный цвет из-за остатков мелассы после минимальной обработки)

рафинированным с добавленной мелассой (часто в промышленном производстве)

Какой сахар полезнее

Коричневый сахар содержит немного минералов (кальций, магний, калий, железо) благодаря мелассе. Но их количество настолько мало, что оно не оказывает существенного влияния на организм. Чтобы получить заметную пользу, пришлось бы съесть опасное для здоровья количество сахара.

Тогда как белый сахар почти полностью состоит из сахарозы и не содержит дополнительных питательных веществ.

Важно знать, что белый и коричневый сахар - это быстрые углеводы, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови.

То есть коричневый сахар немного "богаче" на микроэлементы, но реальной пользы для здоровья это не дает.

По данным Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), лучше ограничивать любой сахар, ведь это связано с повышенным риском:

диабета

болезней сердца

гипертонии (высокого кровяного давления)

ожирения

Альтернативы сахара

Если вы хотите уменьшить содержание сахара в рецепте, вы можете поэкспериментировать, просто использовав на треть меньше, чем указано в рецепте. Помимо уменьшения содержания, это может уменьшить калорийность. Другие виды альтернатив включают: