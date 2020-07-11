Корецкий: Венедиктова и Соколов решили уволить меня из-за дела Порошенко

Начальник отдела Госбюро расследований Олег Корецкий заявил руководству ГБР, что большинство дел с участием пятого президента Петра Порошенко не имеют состава преступления, и после этого его решили уволить.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Сначала Венедиктова и Соколов меня повысили. В декабре 2019 года они сняли меня с должности и.о. начальника первого управления. Но в марте они назначили меня начальником третьего отдела и снова назначили на должность и.о. начальника первого управления. То есть укрепили мое положение, по сути, укрепили, убрав всех других руководителей. Но потом я им начал "капать на мозги", что большинство наших дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и вот после этого они меня отстранили от должности" - сообщил Корецкий.

По его словам, когда он сказал, что не видит перспективы в отношении большинства дел против Порошенко, его решили уволить по сокращению штатов.

"Знаете, мне нравится, как работает НАБУ, несмотря на все проблемы. Так вот, у них получается, потому что у них работает коллектив. А у нас ни Бабиков, ни Соколов коллективом не занимаются. У нас сейчас уволили 20-25 следователей, которые уволены незаконно, они возобновятся и отсудят зарплату", - добавляет Корецкий.

Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

Пятом президенту также вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божко в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

Ранее экс-посол Канады Роман Ващук заявил, что вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил нынешней власти в Украине, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которая было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".