Корецький: Венедіктова і Соколов вирішили звільнити мене через справи Порошенка

Начальник відділу Держбюро розслідувань Олег Корецький заявив керівництву ДБР, що більшість справ за участю п'ятого президента Петра Порошенка не мають складу злочину, і після цього його вирішили звільнити.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Спочатку Венедіктова і Соколов мене підвищили. У грудні 2019 року вони зняли мене з посади в.о. начальника Першого управління. Але в березні вони призначили мене начальником третього відділу і знову призначили на посаду в.о. начальника Першого управління. Тобто зміцнили моє становище, по суті, зміцнили, прибравши всіх інших керівників. Але потім я їм почав "капати на мізки", що більшість наших справ за участю Порошенка не мають складу злочину, і ось після цього вони мене усунули з посади" - повідомив Корецький.

За його словами, коли він сказав, що не бачить перспективи щодо більшості справ проти Порошенка, його вирішили звільнити за скороченням штатів.

"Знаєте, мені подобається, як працює НАБУ, попри всі проблеми. Так от, у них виходить, тому що в них працює колектив. А в нас ні Бабіков, ні Соколов колективом не займаються. У нас зараз звільнили 20-25 слідчих, які звільнені незаконно, вони поновляться і відсудять зарплату", - додає Корецький.

Нагадаємо, Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

П'ятому президенту також закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка у 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

Раніше екс-посла Канади Роман Ващук заявив, що виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав нинішній владі в Україні, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".