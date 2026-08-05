Корецький розповів, як держава рятуватиме бізнес від ударів Росії

Держава надасть бізнесу пріоритетний доступ до приміщень, щоб той міг розосередити склади. Кабінет міністрів встановив дедлайн для підготовки списку таких об’єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.
Він наголосив, що для розосередження складських потужностей держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень.
"Доручив міністерству економіки, АРМА та Фонду державного майна у триденний строк підготувати перелік таких об’єктів", - підкреслив Корецький.
Прем'єр зауважив, що росіяни системно б'ють по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Він додав, що завдання України - забезпечити безперебійне постачання продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед для прифронтових регіонів.
"Стандартні підходи в умовах війни не працюють - потрібні швидкі та нестандартні підходи", - наголосив глава уряду.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки було повністю зруйновано головний логістичний склад INTERTOP Ukraine. З нього щодня відправляли десятки тисяч замовлень по всій країні.
Також під удар потрапив центральний склад продукції LIQUI MOLY Ukraine. Попри завдані збитки, компанія вже працює над відновленням поставок.
Крім цього, внаслідок нічної атаки пошкоджень зазнали об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта". Також російський удар знищив другий склад видавництва BookChef, де згоріло понад 100 тисяч книг.
Про те, якими є масштаби втрат компаній та чи загрожує Україні дефіцит окремих товарів, – читайте в матеріалі РБК-Україна.