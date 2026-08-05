Корецкий рассказал, как государство будет спасать бизнес от ударов России

Он подчеркнул, что для рассредоточения складских мощностей государство готово предоставить бизнесу приоритетный доступ к имеющимся помещениям.

"Поручил министерству экономики, АРМА и Фонду государственного имущества в трехдневный срок подготовить перечень таких объектов", - подчеркнул Корецкий.

Премьер отметил, что россияне системно бьют по предприятиям, которые снабжают товарами миллионы украинцев. Он добавил, что задача Украины - обеспечить бесперебойную поставку продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, прежде всего для прифронтовых регионов.

"Стандартные подходы в условиях войны не работают - нужны быстрые и нестандартные подходы", - подчеркнул глава правительства.

Последствия ночного удара РФ

Напомним, в результате российской атаки был полностью разрушен главный логистический склад INTERTOP Ukraine. С него каждый день отправляли десятки тысяч заказов по всей стране.

Также под удар попал центральный склад продукции LIQUI MOLY Ukraine. Несмотря на нанесенный ущерб, компания уже работает над возобновлением поставок.