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Корецкий рассказал, как государство будет спасать бизнес от ударов России

22:42 05.08.2026 Ср
2 мин
Для защиты украинских компаний найдено нестандартное решение
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Корецкий (facebook.com_zelenskyy.official)

Государство предоставит бизнесу приоритетный доступ к помещениям, чтобы тот мог рассредоточить склады. Кабинет министров установил дедлайн для подготовки списка таких объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Он подчеркнул, что для рассредоточения складских мощностей государство готово предоставить бизнесу приоритетный доступ к имеющимся помещениям.

"Поручил министерству экономики, АРМА и Фонду государственного имущества в трехдневный срок подготовить перечень таких объектов", - подчеркнул Корецкий.

Премьер отметил, что россияне системно бьют по предприятиям, которые снабжают товарами миллионы украинцев. Он добавил, что задача Украины - обеспечить бесперебойную поставку продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, прежде всего для прифронтовых регионов.

"Стандартные подходы в условиях войны не работают - нужны быстрые и нестандартные подходы", - подчеркнул глава правительства.

Последствия ночного удара РФ

Напомним, в результате российской атаки был полностью разрушен главный логистический склад INTERTOP Ukraine. С него каждый день отправляли десятки тысяч заказов по всей стране.

Также под удар попал центральный склад продукции LIQUI MOLY Ukraine. Несмотря на нанесенный ущерб, компания уже работает над возобновлением поставок.

Кроме этого, в результате ночной атаки повреждения получили объекты компаний "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта". Также российский удар уничтожил второй склад издательства BookChef, где сгорело более 100 тысяч книг.

О том, каковы масштабы потерь компаний и угрожает ли Украине дефицит отдельных товаров, - читайте в материале РБК-Украина.

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