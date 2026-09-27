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Корецький розкрив головну мету підвищення ПДВ в Україні

22:32 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Корецький розкрив головну мету підвищення ПДВ в Україні Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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Заплановане підвищення ПДВ у проєкті державного бюджету України на 2027 рік пов'язане з необхідністю знайти фінансування для програми страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Про це заявив український прем’єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як пояснив глава Кабміну, влада підтримує підприємців, зокрема, через програми пільгового кредитування. Так, держава компенсує різницю між пільговою та ринковою ставками. Фінансування таких програм здійснюється як із державних коштів, так і за рахунок грантової допомоги міжнародних партнерів.

Ще одним напрямом підтримки Корецький назвав страхування бізнесу від воєнних ризиків. За його словами, завдяки цій програмі підприємства зможуть оперативніше отримувати компенсації за збитки, завдані ударами РФ.

Очільник уряду також пояснив, що для реалізації цієї програми держава має виділити кошти. За словами Корецького, йдеться приблизно про 1 млрд доларів або дещо більшу суму.

"Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету оцей спецфонд, скажімо так, спецрахунок, цей мільярд", - додав Корецький.

Коментуючи фінансування програми, прем'єр пояснив необхідність підвищення податку на додану вартість.

"В держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення - в тому числі невеличке підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає", - заявив Корецький.

За його словами, запропоновані зміни передбачають збільшення ставки ПДВ на 1%. Відповідна пропозиція вже міститься у проєкті державного бюджету на 2027 рік.

"Ми будемо ще розмовляти з парламентарями, розмовляємо постійно з бізнесом, але вибираємо з двох. Ми говоримо про 1%. Це те, що подано в проєкті закону про бюджет на 2027 рік", - підсумував Корецький.

Раніше РБК-Україна пояснювало, що означатиме для українців підвищення ПДВ до 21% та акцизу на пальне.

Також нещодавно уряд уперше розкрив збитки бюджету від російських атак на бізнес.

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