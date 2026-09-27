Корецкий раскрыл главную цель повышения НДС в Украине

Планируемое повышение НДС в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год связано с необходимостью найти финансирование для программы страхования бизнеса от военных рисков.

Об этом заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как объяснил глава Кабмина, власти поддерживают предпринимателей, в частности, через программы льготного кредитования.

Так, государство компенсирует разницу между льготной и рыночной ставками. Финансирование таких программ осуществляется как из государственных средств, так и за счет грантовой помощи международных партнеров.

Еще одним направлением поддержки Корецкий назвал страхование бизнеса от военных рисков. По его словам, благодаря этой программе предприятия смогут оперативнее получать компенсации за ущерб, нанесенный ударами РФ.

Глава правительства также объяснил, что для реализации этой программы государство должно выделить средства. По словам Корецкого, речь идет примерно об 1 млрд долларов или несколько большей сумме.

"Мы кладем в отдельную статью государственного бюджета этот спецфонд, скажем так, спецсчет, этот миллиард", - добавил Корецкий.

Комментируя финансирование программы, премьер объяснил необходимость повышения налога на добавленную стоимость.

"В госбюджете заложили непопулярное решение - в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет", - заявил Корецкий.

По его словам, предложенные изменения предполагают увеличение ставки НДС на 1%. Соответствующее предложение содержится в проекте государственного бюджета на 2027 год.

"Мы будем еще разговаривать с парламентариями, разговариваем постоянно с бизнесом, но выбираем из двух. Мы говорим о 1%. Это то, что представлено в проекте закона о бюджете на 2027 год", - подытожил Корецкий.