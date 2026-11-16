Корецький: ЄС надав Україні ще 1,7 млрд євро на оборону

Нова допомога ЄС Україні

За словами Корецького, на зустрічі з топчиновницею ЄС обговорювалися:

фінансова стійкість України,

підтримка економіки,

європейська інтеграція.

"Подякував за 1,7 млрд євро від ЄС на посилення оборони у межах Ukraine Support Loan. Гроші сьогодні вже надійшли на казначейський рахунок і будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби", - зазначив він.

ЄС підтримує Україну

Загалом з урахуванням цього траншу Україна отримала вже 14,6 мільярдів євро оборонного фінансування в межах цього механізму, каже прем'єр.

На його думку, пріоритетом наразі є передбачуване фінансування на 2027 рік, в якому визначальну роль відіграє ЄС.

Корецький розраховує, що перші кошти у межаї Ukraine Support Loan надійдуть уже на початку 2027 року.

"Паралельно працюємо з іншими партнерами поза ЄС, щоб повністю покрити бюджетні та оборонні потреби", - каже він.

Інші домовленості з ЄС

Окремою темою стали енергетика та екстрена допомога цієї зими, яку обговорювали президент України Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії.

Також Україна рохраховує, що четвертий і п'ятий переговорні кластери щодо вступу України в ЄС відкриють уже в грудні, впевнений Корецький.