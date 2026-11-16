Корецький: ЄС надав Україні ще 1,7 млрд євро на оборону

Україна отримала ще один транш від Європейського Союзу на оборонні потреби. 1,7 мільярда євро вже зайшли на казначейські рахунки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького після зустрічі у Брюселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
За словами Корецького, на зустрічі з топчиновницею ЄС обговорювалися:
"Подякував за 1,7 млрд євро від ЄС на посилення оборони у межах Ukraine Support Loan. Гроші сьогодні вже надійшли на казначейський рахунок і будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби", - зазначив він.
Загалом з урахуванням цього траншу Україна отримала вже 14,6 мільярдів євро оборонного фінансування в межах цього механізму, каже прем'єр.
На його думку, пріоритетом наразі є передбачуване фінансування на 2027 рік, в якому визначальну роль відіграє ЄС.
Корецький розраховує, що перші кошти у межаї Ukraine Support Loan надійдуть уже на початку 2027 року.
"Паралельно працюємо з іншими партнерами поза ЄС, щоб повністю покрити бюджетні та оборонні потреби", - каже він.
Окремою темою стали енергетика та екстрена допомога цієї зими, яку обговорювали президент України Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії.
Також Україна рохраховує, що четвертий і п'ятий переговорні кластери щодо вступу України в ЄС відкриють уже в грудні, впевнений Корецький.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна отримає майже 8 мільярдів євро від Євросоюзу. Це найбільший разовий платіж за програмою Ukraine Facility.
За словами нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, рішення ухвалила Рада ЄС. Вона зробила це після того, як Україна виконала понад 20 кроків Плану України.
Крім того, Німеччина планує надати Україні додаткові 100 мільйонів євро.
Кошти підуть на відновлення водної, енергетичної та транспортної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.
Також стало відомо, що Україна разом з ЄС готує екстрений зимовий пакет допомоги: генератори, зарядні станції, автобуси та підтримку з мостами і переправами через Дніпро.