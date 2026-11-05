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Україна отримає від Німеччини додаткові 100 мільйонів євро: куди спрямують кошти

17:06 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Україна отримає від Німеччини додаткові 100 мільйонів євро: куди спрямують кошти Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
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Німеччина планує надати Україні додаткові 100 мільйонів євро. Кошти підуть на відновлення пошкодженої російським обстрілами водної, енергетичної та транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на листі Міністерства фінансів Німеччини, передає Reuters.

Допомога Німеччини

100 мільйонів євро (113 мільйонів доларів) від Німеччини для України окрім відновлення інфраструктури, використають на зміцнення стійкості до посилених російських атак.

Ці кошти доповнять бюджетне фінансування України на 2026 рік і покриють збитки, завдані російськими бомбардуваннями, йдеться в листі до парламентського бюджетного комітету.

У листі йдеться, що з наближенням зими 80% українських енергетичних потужностей було знищено з моменту російського вторгнення у 2022 році. Атаки у жовтні призвели до відключень електроенергії у понад третині регіонів України.

Кошти будуть використані на:

  • децентралізоване обладнання для виробництва та зберігання електроенергії,
  • ремонт водопровідної та енергетичної інфраструктури,
  • пожежогасіння,
  • ремонт шкільних будівель.

Інша підтримка України

У вересні уряд ФРН вже виділив 250 мільйонів євро на підтримку України через Фонд підтримки енергетики України.

"Ця потреба є непередбаченою, оскільки на момент прийняття федерального бюджету на 2026 рік інтенсивність конфлікту не могла бути передбачуваною", - йдеться в листі.

Уряд канцлера Фрідріха Мерца був найбільшим європейським донором для України, надаючи мільярди доларів військової допомоги.

Раніше РБК-Україна писало, що найближчими тижнями Берлін прийме саміт Коаліції охочих. Учасники планують узгодити допомогу Україні, гарантії безпеки після перемир’я та подальші дипломатичні кроки.

Крім того, Німеччина та Велика Британія шукають додаткові засоби ППО для України. План для інших партнерів хочуть підготувати до засідання Рамштайну 17 листопада.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як Рамштайн, має відбутися 17 листопада в Брюсселі.

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