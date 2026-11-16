Корецкий: ЕС выделил Украине еще 1,7 млрд евро на оборону

Украина получила еще один транш от Европейского Союза на оборонные нужды. 1,7 млрд евро уже зашли на казначейские счета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого после встречи в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
По словам Корецкого, на встрече с топ-чиновницей ЕС обсуждались:
"Поблагодарил за 1,7 млрд евро от ЕС за усиление обороны в рамках Ukraine Support Loan. Деньги сегодня уже поступили на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные нужды", - отметил он.
Всего с учетом этого транша Украина получила уже 14,6 миллиарда евро оборонного финансирования в рамках этого механизма, говорит премьер.
По его мнению, приоритетом сейчас является предполагаемое финансирование на 2027 год, в котором определяющую роль играет ЕС.
Корецкий рассчитывает, что первые средства в рамках Ukraine Support Loan поступят уже в начале 2027 года.
"Параллельно работаем с другими партнерами вне ЕС, чтобы полностью покрыть бюджетные и оборонные нужды", - говорит он.
Отдельной темой стали энергетика и экстренная помощь этой зимой, которую обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии.
Также Украина считает, что четвертый и пятый переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС откроют уже в декабре, уверен Корецкий.
Ранее РБК-Украина писало, чтоУкраина получит около 8 миллиардов евро от Евросоюза. Это самый большой разовый платеж по программе Ukraine Facility.
По словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, решение принял Совет ЕС. Он сделала это после того, как Украина выполнила более 20 шагов Плана Украины.
Кроме того, Германия планирует предоставить Украине дополнительные 100 миллионов евро .
Денежные средства пойдут на восстановление водной, энергетической и транспортной инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.
Также стало известно, что Украина вместе с ЕС готовит экстренный зимний пакет помощи: генераторы, зарядные станции, автобусы и поддержку мостов и переправ через Днепр.