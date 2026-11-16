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Корецкий: ЕС выделил Украине еще 1,7 млрд евро на оборону

16:15 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (facebook.com/sergii.koretskyi)

Украина получила еще один транш от Европейского Союза на оборонные нужды. 1,7 млрд евро уже зашли на казначейские счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого после встречи в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Новая помощь ЕС Украине

По словам Корецкого, на встрече с топ-чиновницей ЕС обсуждались:

  • финансовая устойчивость Украины,
  • поддержка экономики,
  • европейская интеграция.

"Поблагодарил за 1,7 млрд евро от ЕС за усиление обороны в рамках Ukraine Support Loan. Деньги сегодня уже поступили на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные нужды", - отметил он.

ЕС поддерживает Украину

Всего с учетом этого транша Украина получила уже 14,6 миллиарда евро оборонного финансирования в рамках этого механизма, говорит премьер.

По его мнению, приоритетом сейчас является предполагаемое финансирование на 2027 год, в котором определяющую роль играет ЕС.

Корецкий рассчитывает, что первые средства в рамках Ukraine Support Loan поступят уже в начале 2027 года.

"Параллельно работаем с другими партнерами вне ЕС, чтобы полностью покрыть бюджетные и оборонные нужды", - говорит он.

Другие договоренности с ЕС

Отдельной темой стали энергетика и экстренная помощь этой зимой, которую обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии.

Также Украина считает, что четвертый и пятый переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС откроют уже в декабре, уверен Корецкий.

Ранее РБК-Украина писало, чтоУкраина получит около 8 миллиардов евро от Евросоюза. Это самый большой разовый платеж по программе Ukraine Facility.

По словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, решение принял Совет ЕС. Он сделала это после того, как Украина выполнила более 20 шагов Плана Украины.

Кроме того, Германия планирует предоставить Украине дополнительные 100 миллионов евро .

Денежные средства пойдут на восстановление водной, энергетической и транспортной инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.

Также стало известно, что Украина вместе с ЕС готовит экстренный зимний пакет помощи: генераторы, зарядные станции, автобусы и поддержку мостов и переправ через Днепр.

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ЕвросоюзУкраинаСергей Корецкий