Корецкий: ЕС выделил Украине еще 1,7 млрд евро на оборону

Новая помощь ЕС Украине

По словам Корецкого, на встрече с топ-чиновницей ЕС обсуждались:

финансовая устойчивость Украины,

поддержка экономики,

европейская интеграция.

"Поблагодарил за 1,7 млрд евро от ЕС за усиление обороны в рамках Ukraine Support Loan. Деньги сегодня уже поступили на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные нужды", - отметил он.

ЕС поддерживает Украину

Всего с учетом этого транша Украина получила уже 14,6 миллиарда евро оборонного финансирования в рамках этого механизма, говорит премьер.

По его мнению, приоритетом сейчас является предполагаемое финансирование на 2027 год, в котором определяющую роль играет ЕС.

Корецкий рассчитывает, что первые средства в рамках Ukraine Support Loan поступят уже в начале 2027 года.

"Параллельно работаем с другими партнерами вне ЕС, чтобы полностью покрыть бюджетные и оборонные нужды", - говорит он.

Другие договоренности с ЕС

Отдельной темой стали энергетика и экстренная помощь этой зимой, которую обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии.

Также Украина считает, что четвертый и пятый переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС откроют уже в декабре, уверен Корецкий.