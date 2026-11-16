ЄС схвалив для України рекордний разовий платіж у розмірі майже 8 млрд євро

Україна отримає майже 8 мільярдів євро від Євросоюзу. Це найбільший разовий платіж за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепки Ольги Василевської-Смаглюк.

Рішення ухвалила Рада ЄС. Вона зробила це після того, як Україна виконала понад 20 кроків Плану України.

За словами нардепки, ці кроки стосуються судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, управління державними активами, енергетики та інших сфер.

Близько 5 мільярдів євро цього траншу надійдуть із кредиту Ukraine Support Loan на 2026 рік.

Це буде дев'ятий платіж за програмою Ukraine Facility. Після його перерахування загальна сума, яку Україна отримала за Планом України з середини 2024 року, перевищить 40 мільярдів євро.

Зараз у Брюсселі з робочим візитом перебуває прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Під час візиту обговорять виконання реформ для євроінтеграції та подальшу фінансову підтримку України.

Як повідомляло РБК-Україна, Німеччина планує надати Україні додаткові 100 мільйонів євро.

Кошти підуть на відновлення водної, енергетичної та транспортної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.