Корецький буде новим прем'єром: документи на призначення вже в Раді

За словами Стефанчука, відповідне подання вніс президент України Володимир Зеленський.

"До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - йдеться у повідомленні.

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Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення оновити склад Кабінету міністрів. Чинний прем'єр-міністр Юлія Свириденко, яка очолювала уряд з 17 липня 2025 року, йде у відставку; за словами джерел, їй запропоновано нову посаду (за повідомленнями окремих нардепів - очолити посольство України в США).

План кадрових змін на тиждень

За даними джерел РБК-Україна, програма-максимум передбачає затвердження повного складу нового уряду до вечора четверга. Програма-мінімум - затвердження нового прем'єр-міністра.

Вівторок: голосування за відставку Юлії Свириденко та вечірнє засідання фракції "Слуга народу" за участю кандидата в прем'єри.

голосування за відставку Юлії Свириденко та вечірнє засідання фракції "Слуга народу" за участю кандидата в прем'єри. Середа: очікуване голосування в парламенті за призначення нового голови уряду.

Можливі ротації в міністерствах

Формування персонального складу уряду триває, при цьому плануються структурні зміни:

Мінрегіон та Мінінфраструктури: посаду Олексія Кулеби пропонують розділити на два відомства. Головний кандидат на Мінрегіон - нардеп Віталій Безгін. На посаду міністра інфраструктури розглядають керівників ОВА (зокрема Олега Синегубова, Миколу Калашника, Івана Федорова).

Мінекономіки та Мінагрополітики: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства буде розділене. Олексій Соболєв очолить економічний та екологічний напрямки, а окреме Міністерство сільського господарства має очолити Тарас Висоцький.

Міністерство освіти й науки: Замість Оксена Лісового розглядається кандидатура його заступника Миколи Трофименка (кандидатуру ще не фіналізовано).

Інші відомства:

Віце-прем'єра з євроінтеграції Тараса Качку може змінити посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Можлива заміна голови Міністерства ветеранів Наталії Калмикової (кандидат невідомий).

Не виключається заміна міністра оборони Михайла Федорова — на голову МВС Ігоря Клименка чи іншого кандидата.

Цього тижня Верховна Рада зосередиться лише на урядових ротаціях; призначення нового голови СБУ наразі не планується.