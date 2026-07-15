Корецкий будет новым премьером: документы на назначение уже в Раде

Документы назначения Сергея Корецкого новым премьер-министром подали в Верховную Раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.
По словам Стефанчука, соответствующее предложение внес президент Украины Владимир Зеленский.
"В Верховную Раду Украины поступило предложение президента Украины Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Зеленский принял решение обновить состав Кабинета министров. Действующий премьер-министр Юлия Свириденко, возглавлявшая правительство с 17 июля 2025 года, уходит в отставку; по словам источников, ей предложена новая должность (по сообщениям отдельных нардепов - возглавить посольство Украины в США).
По данным источников РБК-Украина, программа-максимум предусматривает утверждение полного состава нового правительства к вечеру четверга. Программа-минимум - утверждение нового премьер-министра.
Формирование персонального состава правительства продолжается, при этом планируются структурные изменения:
Минрегион и Мининфраструктуры: должность Алексея Кулебы предлагает разделить на два ведомства. Главный кандидат на Минрегион - нардеп Виталий Безгин. На должность министра инфраструктуры рассматривают руководителей ОВА (в частности, Олега Синегубова, Николая Калашника, Ивана Федорова).
Минэкономики и Минагрополитики: Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет разделено. Алексей Соболев возглавит экономическое и экологическое направления, а отдельное Министерство сельского хозяйства возглавит Тарас Высоцкий.
Министерство образования и науки: Вместо Оксена Лесового рассматривается кандидатура его заместителя Николая Трофименко (кандидатура еще не финализирована).
Другие ведомства:
На этой неделе Верховная Рада будет сосредоточена только на правительственных ротациях; назначение нового главы СБУ пока не планируется.