Корецький анонсував оптимізацію держуправління Кабміну

Новий прем'єр і нові завдання Кабміну

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Глава держави Володимир Зеленський пояснив такий вибір необхідністю готуватися до зими. Тим більше, як відомо, Корецький до цього очолював "Нафтогаз" у період масованих атак РФ на газову інфраструктуру.

До речі, вчора Корецький анонсував, що доручив усім міністерствам протягом 7 днів подати пропозиції до нової програми діяльності Кабміну. За його словами, до 5 серпня її винесуть на розгляд уряду.

Він пояснив, що ця Програма міститиме конкретні цілі, терміни їх досягнення та вимірювані результати. Крім того, вона стане основним інструментом оцінки ефективності як кожного міністерства, так і Кабміну в цілому.