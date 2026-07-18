RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Корецкий анонсировал оптимизацию госуправления Кабмина

15:48 18.07.2026 Сб
2 мин
Что сказал Корецкий о реформе?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что поручил усилить координацию между ведомствами и контроль решений правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабмина.

Корецкий проинформировал, что разговаривал с государственным секретарем Кабинета министров Константином Марьевичем. Они обсудили необходимость оптимизации государственного аппарата и повышения эффективности управленческих процессов.

"Ожидаю качественной организации работы правительства и правительственных структур, четкой координации между ведомствами и жесткого контроля за исполнением принятых решений", - отметил премьер-министр.

Отдельной темой разговора стала реформа государственного управления. Корецкий подчеркнул, что Украине нужен эффективный госаппарат, особенно в условиях военного положения.

"Перед нами стоит задача построить профессиональный и эффективный государственный аппарат, способный обеспечить быстрое и качественное управление процессами, особенно в условиях военного положения", - резюмировал премьер-министр.

Новый премьер и новые задачи

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Глава государства Владимир Зеленский объяснил такой выбор необходимостью готовится к зиме. Тем более, как известно, Корецкий перед этим возглавлял "Нафтогаз" в период массированных атак РФ на газовую инфрасторуктуру.

К слову, вчера Корецкий анонсировал, что поручил всем министерствам в течение 7 дней подать предложения к новой программе деятельности Кабмина. По его словам, до 5 августа ее вынесут на рассмотрение правительства.

Он объяснил, что эта Программа будет содержать конкретные целия сроки их достижения и измеряемые результаты. Кроме того, она будет основным инструментом оценки эффективности как каждого министерства, так и Кабмина в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сергей КорецкийВойна в Украине