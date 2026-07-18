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Корецький анонсував оптимізацію держуправління Кабміну

15:48 18.07.2026 Сб
2 хв
Що сказав Корецький про реформу?
aimg Едуард Ткач
Корецький анонсував оптимізацію держуправління Кабміну Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що доручив посилити координацію між відомствами та контроль рішень уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Кабміну.

Корецький поінформував, що мав сьогодні розмову з державним секретарем Кабінету міністрів Костянтином Мар'євичем. Вони обговорили необхідність оптимізації державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів.

"Очікую якісної організації роботи Уряду та урядових структур, чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень", - зазначив прем'єр-міністр.

Окремою темою розмови стала реформа державного управління. Корецький наголосив, що Україні потрібен ефективний держапарат, особливо в умовах воєнного стану.

"Перед нами стоїть завдання вибудувати професійний та ефективний державний апарат, здатний забезпечити швидке та якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану", - резюмував прем'єр-міністр.

Новий прем'єр і нові завдання Кабміну

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Глава держави Володимир Зеленський пояснив такий вибір необхідністю готуватися до зими. Тим більше, як відомо, Корецький до цього очолював "Нафтогаз" у період масованих атак РФ на газову інфраструктуру.

До речі, вчора Корецький анонсував, що доручив усім міністерствам протягом 7 днів подати пропозиції до нової програми діяльності Кабміну. За його словами, до 5 серпня її винесуть на розгляд уряду.

Він пояснив, що ця Програма міститиме конкретні цілі, терміни їх досягнення та вимірювані результати. Крім того, вона стане основним інструментом оцінки ефективності як кожного міністерства, так і Кабміну в цілому.

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