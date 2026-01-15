На кордоні зі Словаччиною відкрили пішохідний перехід: що змінилося для українців

На українсько-словацькому кордоні запрацював пішохідний перехід у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє-Нємецьке". Новий формат перетину кордону відкрили на початку січня 2026 року після міжурядових домовленостей України та Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Рішення про відкриття пішохідного переходу було офіційно погоджене ще 17 жовтня 2025 року. Тоді сторони підписали протокол про внесення змін до чинної міжурядової угоди щодо пунктів пропуску.
Для запуску переходу інфраструктуру пункту пропуску модернізували у стислі строки. Уже в перші дні роботи ним скористалися майже 4 тисячі осіб.
Пішохідний перехід суттєво спрощує та пришвидшує перетин кордону для:
Також він зменшує навантаження на автомобільний рух у цьому напрямку.
Відкриття переходу є частиною ширшого пакета рішень з розвитку прикордонної інфраструктури між Україною та Словаччиною. Зокрема:
У Мінрозвитку наголошують, що розбудова пунктів пропуску та підвищення їхньої пропускної спроможності триває навіть в умовах війни, аби кордон був зручним, безпечним і прогнозованим для громадян та бізнесу.
Також ми розповідали про запровадження прикордонного та митного контролю безпосередньо у вагонах міжнародних поїздів, що має скоротити час зупинок на кордоні та спростити поїздки для пасажирів. Спершу новий формат запрацює на маршрутах Київ - Перемишль і Київ - Хелм, а згодом його планують розширити на інші міжнародні рейси.