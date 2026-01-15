На кордоні зі Словаччиною відкрили пішохідний перехід: що змінилося для українців

Що відомо про новий перехід

Рішення про відкриття пішохідного переходу було офіційно погоджене ще 17 жовтня 2025 року. Тоді сторони підписали протокол про внесення змін до чинної міжурядової угоди щодо пунктів пропуску.

Для запуску переходу інфраструктуру пункту пропуску модернізували у стислі строки. Уже в перші дні роботи ним скористалися майже 4 тисячі осіб.

Для кого це важливо

Пішохідний перехід суттєво спрощує та пришвидшує перетин кордону для:

мешканців прикордонних громад;

громадян, які подорожують з особистих, робочих або гуманітарних причин;

пасажирів без автотранспорту.

Також він зменшує навантаження на автомобільний рух у цьому напрямку.

Плани з розвитку кордону

Відкриття переходу є частиною ширшого пакета рішень з розвитку прикордонної інфраструктури між Україною та Словаччиною. Зокрема:

триває підготовка до будівництва пасажирського терміналу, який дозволить розділити пасажирські та вантажні потоки й підвищити пропускну здатність пункту приблизно на 20%;

погоджено збільшення вантажопідйомності пункту пропуску "Малий Березний - Убля" до 5 тонн;

сторони працюють над скороченням часу проходження кордону, зокрема через збільшення персоналу та підготовку угоди про спільний контроль, яка наразі перебуває на погодженні з Єврокомісією.

У Мінрозвитку наголошують, що розбудова пунктів пропуску та підвищення їхньої пропускної спроможності триває навіть в умовах війни, аби кордон був зручним, безпечним і прогнозованим для громадян та бізнесу.